Hosmany Ramos, cirurgião que passou 35 anos na cadeia, é preso novamente em SC

O médico Hosmany Ramos, de 79 anos, foi preso na quarta-feira, 1º, em Itajaí (SC), após ser apontado como autor de um disparo contra um homem. A bala atingiu de raspão a cabeça da vítima, que sobreviveu e foi internado em um hospital, onde permanecia nesta quinta-feira, 2. Ramos foi preso sob acusação de tentativa de homicídio. Submetido a audiência de custódia nesta quinta-feira, ele teve a prisão mantida.

- Famoso cirurgião plástico, o médico trabalhou com Ivo Pitanguy na década de 1970, quando era destaque na sociedade carioca.

- Mas ao longo da década de 1970 enveredou pela ilegalidade e em 1981 foi condenado a 45 anos de prisão por crimes como roubo de avião, contrabando de automóveis e o homicídio de duas pessoas, incluindo seu piloto particular.

- Foi libertado em 2016, após ficar mais de 35 anos preso. Na cadeia, escreveu oito livros e protagonizou fugas cinematográficas.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, na tarde de quarta-feira Ramos se reuniu com um homem que trabalha como corretor de imóveis. O médico estaria disposto a comprar um terreno para construir uma clínica e por isso foram juntos visitar uma área no bairro Cabeçudas, diz a PM. Mas Ramos acabou se desentendendo com o vendedor, sacou um revólver e atirou.

Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que o vendedor o atacou primeiro e ele atirou para se defender, contaram policiais. Mas uma câmera de segurança flagrou o momento da confusão e mostrou que não se tratou de uma reação de Ramos - ele não foi confrontado antes de sacar a arma.

A reportagem não conseguiu contato com advogados ou representantes de Ramos para que se manifestassem sobre a prisão do médico.