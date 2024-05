Show da Madonna: quais os riscos das temperaturas elevadas e como se proteger?

Se Madonna prometeu um clima quente, podemos dizer que ela não decepcionou. No sábado, 4, a cantora sobe ao palco na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para encerrar a The Celebration Tour com um público estimado em 1,5 milhão de pessoas e em meio à quarta onda de calor do ano. A previsão, segundo o Climatempo, é de que os fãs e a própria artista vão encarar temperaturas de até 36ºC, o que exige alguns cuidados especiais.

Ainda de acordo com a plataforma brasileira de meteorologia, a previsão é de que o pico de temperatura ocorra entre 15h e 16h. Contudo, devido à proximidade com o mar, o esperado é que a sensação térmica seja ainda mais elevada, o que acende um alerta para aqueles que planejam chegar cedo para o show, programado para ter início às 21h45. No horário da apresentação, a previsão é de 30ºC, mas, devido à aglomeração, a sensação térmica também tende a ser maior.

Conforme explica o cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, Marcelo Franken, nosso corpo costuma manter uma temperatura interna entre 36ºC e 37ºC. Porém, quando somos expostos a temperaturas elevadas, situação chamada de estresse térmico, o organismo realiza uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura corporal. Uma delas é a eliminação do calor por meio do suor e a outra é a vasodilatação, que é a dilatação de vasos sanguíneos para "liberar calor".

Quais os riscos do estresse térmico?

Apesar de o organismo agir como se fosse um "regulador térmico automático", essas adaptações fisiológicas, quando acompanhadas de longos períodos de exposição ao calor e pouca hidratação, podem não dar conta da situação. Ou seja, o sistema segue funcionando, mas sem conseguir acompanhar a necessidade corporal, resultando em uma série de efeitos adversos, como desidratação - desencadeada principalmente pela perda de água em decorrência do suor -, insolação e, no pior dos casos, sobrecarga do coração.

Segundo Franken, a desidratação, caracterizada não só pela baixa concentração de água, mas também de sais minerais, reduz o volume sanguíneo, impactando diretamente na pressão arterial. Além disso, ela ocasiona o espessamento do sangue, aumentando a probabilidade de formação de coágulos. Outro ponto é que o estresse térmico sobrecarrega o coração, que acelera seu ritmo para dissipar o calor corporal, elevando, assim, o risco de ataques cardíacos e arritmias.

De acordo com a programação, o show da cantora será realizado no período da noite, porém, mesmo sem exposição ao sol, as altas temperaturas já são suficientes para desencadear quadros de desidratação. Além disso, para aqueles que chegarão cedo para garantir um bom lugar na plateia, a exposição prolongada ao sol e ao calor intenso pode resultar em insolação, sendo a desidratação um dos sintomas associados a essa condição.

Quais são os grupos de risco?

De acordo com o especialista, bebês, idosos e pessoas com doenças pré-existentes, como doenças renais, hipertensão arterial, doença coronariana e insuficiência cardíaca, são os grupos mais suscetíveis aos efeitos das temperaturas elevadas.

Quais são os sintomas provocados pelo estresse térmico?

A desidratação é um dos sintomas da insolação, que só acontece quando existe a exposição solar. Mas, tirando isso, ambas as condições possuem sinais semelhantes, tais como:

- Dor de cabeça

- Tontura

- Câimbras

- Alteração do nível de consciência

- Náuseas e vômitos

- Pele seca

- Crises convulsivas

- Desmaios

A insolação pode ainda estar acompanhada de queimaduras na pele. Nesses casos, em um período de 40 minutos a uma hora, a depender da incidência do sol, a queimadura já pode acontecer, especialmente se não houver nenhum tipo de proteção solar.

Como se proteger?

Segundo Franken, a melhor forma de se proteger é bebendo muita água. Além do calor, os fãs da cantora Madonna também devem enfrentar o tempo seco. A previsão é de baixa umidade relativa do ar, com cerca de 20%. Diante disso, profissionais da saúde indicam atenção redobrada com a hidratação.

Além da hidratação (água, água de coco ou isotônicos), o especialista destaca as seguintes orientações:

- Procure um local arejado (sombra);

- Use roupas leves, chapéus e protetor solar;

- Dê preferência a alimentos leves e frescos;

- Se possível, se refresque nos chuveiros na orla.

Importante ressaltar que a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae), afirmou que irá disponibilizar pontos de hidratação pela orla de Copacabana no dia do evento.

Atenção ao consumo de bebidas alcoólicas

Segundo o cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, o consumo de bebidas alcoólicas em eventos realizados em dias de temperaturas elevadas não é recomendado. Isso porque as bebidas alcóolicas não promovem a hidratação, pelo ao contrário: acabam contribuindo com o risco de desidratação devido ao seu efeito antidiurético. Isso resulta no aumento do volume de urina, o que, por sua vez, pode intensificar a desidratação ou predispor à insolação, especialmente em situações de exposição solar.

Além disso, os energéticos não são indicados. Assim como as bebidas alcoólicas, eles podem levar a uma maior perda de líquidos. E devido à sua capacidade de aumentar a frequência cardíaca, os energéticos elevam ainda mais o risco de arritmias, uma das possíveis consequências do estresse térmico.

Por isso, se for optar por consumir bebidas alcóolicas durante o show da Madonna ou outros eventos com temperaturas elevadas, a melhor coisa a ser feita é intercalar o consumo com muita água.