Hospital de Canoas, no Rio Grande do Sul, é evacuado após inundação

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, foi evacuado por causa de uma inundação que atingiu a cidade neste sábado, 4. A informação foi confirmada pela prefeitura do município no X, antigo Twitter, que orientou que a população procure o Hospital Nossa Senhora das Graças, também na cidade, em caso de emergências médicas.

"A prioridade no Hospital de Pronto Socorro de Canoas é salvar vidas e transferir todos os pacientes com segurança", escreveu o órgão na rede social. Na quinta, 2, o hospital de Três Coroas, também na Grande Porto Alegre, foi interditado devido a uma inundação.

Em transmissão nas redes sociais na manhã deste sábado, o governador Eduardo Leite (PSDB) destacou a situação crítica de Canoas. Segundo ele, a água afetou os geradores do hospital e prejudicou o abastecimento de energia.

Crianças resgatadas sem suas famílias, conforme a prefeitura, estão sendo encaminhadas para o Hospital Universitário. Canoas é a terceira cidade gaúcha mais populosa, com 357,7 mil habitantes, atrás de Porto Alegre e Caxias do Sul.

O Rio Grande do Sul enfrenta seu pior desastre climático. O número de mortos chegou a 57 e ultrapassou o total de vítimas da passagem de um ciclone extratropical acompanhado de chuvas em setembro - à época, 54 pessoas morreram. Segundo a Defesa Civil, há 67 desaparecidos.

Dos 497 municípios gaúchos, 300 foram afetados pelos temporais. Em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba bateu nível recorde, alagou ruas do centro histórico e a rodoviária, além de obrigar diversos moradores a saírem de casa. O Aeroporto Salgado Filho suspendeu operações.

A posição geográfica do Rio Grande do Sul, entre as áreas tropicais e as polares, favorece a ocorrência de eventos climáticos extremos, mas eles têm se tornado mais intensos e frequentes com a piora do aquecimento global. Os especialistas alertam que os efeitos da crise climática serão sentidos com cada vez mais força no Brasil nos próximos anos.