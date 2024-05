Posto de combustível pega fogo em avenida de Porto Alegre

Um posto de combustível explodiu na Avenida Cairú, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste sábado, 4, em meio aos alagamentos que atingem a cidade. O Corpo de Bombeiros não informou se há vítimas ou a suspeita de origem do fogo.

Por meio das redes sociais, a empresa de Meteorologia MetSul publicou vídeo feito no local, que mostra grande nuvem de fumaça escura tomando o céu da região.

Ainda neste sábado, um incêndio também atingiu um edifício no Quarto Distrito. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o fogo estava sendo controlado no início da tarde. Não há registro de vítimas.

Procurada, a prefeitura de Porto Alegre não se manifestou sobre o acidente. A Brigada Militar também não se posicionou. O espaço permanece aberto para as manifestações.

A tragédia climática no Estado Gaúcho já contabiliza 57 mortes, além de 67 pessoas desaparecidas. Municípios continuam em alerta para resgate de moradores em áreas de risco.