Movimento União BR realiza força-tarefa no RS em parceria com empresas e instituições

O Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, está atuando no Rio Grande do Sul desde que a região foi afetada pelas fortes chuvas. O trabalho está sendo realizado em parceria com o governo do estado do RS, Defesa Civil, ONGs locais e cozinhas solidárias e tem o objetivo de auxiliar as famílias impactadas de forma emergencial.

De acordo com nota enviada pelo Movimento União BR, a ajuda está indo para as cidades mais afetadas pelas chuvas, como: Alvorada, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias, Charqueadas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Esteio, Estrela, Gravataí, Jaguari, Lajeado, Montenegro, Muçum, Porto Alegre, Rocca Sales, Santa Maria, Santa Rita, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Triunfo, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Entre os parceiros, o Movimento União BR está recebendo ajuda das seguintes empresas e entidades: Instituto Helda Gerdau, Febraban, Vibra, Itaú Unibanco, Instituto Stone, seguradoras Zurich e Zurich Santander, Latam, Fedex, XP inc, Ultragaz, Grupo Boticário, Ypê, Seguradora HDI, Esportes da Sorte, Instituto Far Hinode, Instituto Lojas Renner, BrazilFoundation, farmacêutica VITAMEDIC, VNP Advogados, Grupo Trigo, Fundação Gerações e Instituto Carisma. O Instituto da Criança é o gestor financeiro da campanha.

O trabalho do Movimento União BR no Rio Grande do Sul foi iniciado assim que as chuvas impactaram as cidades em setembro de 2023. A entidade já havia entregado mais de 300 mil itens de limpeza, 190 mil refeições desidratadas nutritivas, 600 colchões, 26 mil vitaminas, toneladas de alimentos, gás, empilhadeira e paleteira para estrutura dos depósitos da Defesa Civil. Ao todo, o Movimento União BR já tinha investido mais de R$ 6 milhões no estado.