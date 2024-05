Lula pousa na Base Aérea de Canoas, no RS, acompanhado de autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, por volta das 10h30 deste domingo, 5, junto a ministros e os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), segundo informações da Rádio Gaúcha.

De acordo com o veículo, Lula segue para um sobrevoo em áreas atingidas pelos desastres no Estado, acompanhado das demais autoridades. Na sequência, o presidente se dirige de helicóptero para a zona leste de Porto Alegre. A comitiva deve pousar em um campo no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, local de funcionamento do centro de operações do Exército, onde deve se reunir com militares das Forças Armadas.

No centro de operações, estão previstos um encontro reservado de Lula com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e uma conversa com demais autoridades que estão no local. Depois, o presidente fala à imprensa, em um auditório.