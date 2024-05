TCU/Dantas: em momentos excepcionais, devemos usar regras flexíveis para proteção de cidadãos

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, defendeu "regras mais flexíveis" para o uso do dinheiro público durante reunião de autoridades no Rio Grande do Sul, neste domingo, 5.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de demais ministros e militares, Dantas relembrou a participação do TCU na elaboração do orçamento de guerra da pandemia de covid-19 e disse estar à disposição para "auxiliar em tudo o que for necessário".

"Temos tido todo o zelo para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas também toda a sensibilidade para saber que, em momentos excepcionais, nós devemos também utilizar regras mais flexíveis para que o objetivo final de toda a ação do Estado, que é a proteção dos cidadãos, seja atingido de maneira eficaz", afirmou.

Dantas disse ainda que tudo o que chegar ao TCU, em relação às tragédias do Rio Grande do Sul, "será tratado com o máximo de prioridade".

"Reconheço que, em tempos normais, a burocracia realmente precisa ser aplicada para que não haja desvios. Mas, em momentos graves como esse, é importante que todos estejamos mirando a defesa da população e o salvamento das pessoas", disse.

As declarações ocorreram após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter defendido a elaboração de uma espécie de "Plano Marshall" para a reconstrução do Estado.

Segundo Leite, entre medidas necessárias são a criação de benefícios para pessoas atingidas em situação de pobreza, cofinanciamento da assistência social e custeio extraordinário da saúde.