Anne Hathaway desafia padrões em 'Uma ideia de você'

Anne Hathaway já interpretou muitas personagens em suas mais de duas décadas de carreira - bruxas, astronautas, rainhas e princesas -, mas, desta vez, queria dar vida a alguém mais parecido consigo mesma: uma mãe prestes a completar 40 anos com todas as adversidades e pressões que isso implica. É o caso de Solène, protagonista de Uma Ideia de Você, filme que acaba de estrear no Prime Vídeo.

A produção já chega polêmica: é a adaptação de um livro homônimo de 2017 que deu o que falar nos Estados Unidos. A obra da americana Robinne Lee, publicada pela Globo Livros no Brasil em 2023, segue o romance de Solène, dona de uma galeria de arte, com um jovem 20 anos mais novo, Hayes (Nicholas Galitzine), líder de uma boyband de sucesso.

O namoro, é claro, causa um grande falatório. "Como pode uma mulher dessa idade se envolver com alguém tão novo?", cobra a mídia. "O que ele viu nela?", perguntam as fãs. "Uma das coisas de que mais gosto no filme é que ele sabe que estar dentro de algo é muito diferente de olhar para aquilo de fora", diz Anne Hathaway, agora com 41 anos, em entrevista ao Estadão.

COMPLICAÇÕES

A atriz se identificou com sua personagem já no primeiro contato com a história e quis contá-la nas telas - ela também é uma das produtora do filme. "Acho que, quando Solène e Hayes estão juntos, só pensam em como se sentem incríveis um com o outro. Mas as complicações começam quando eles saem do quarto e têm de lidar com a ideia dos outros sobre o que é certo e o que é errado", explica.

É verdade que o filme "amenizou" algumas controvérsias da obra original. Hayes, no livro, tem apenas 20 anos - no filme, tem 24. A idade da filha de Soléne, Izzy (interpretada por Ella Rubin), também mudou, de 12 para 16. A forma como os protagonistas se conhecem e outros detalhes foram modificados - além do final.

"Havia coisas que achávamos que poderíamos mudar, que funcionavam no livro, mas talvez pudessem ser diferentes no filme, para um público mais amplo", justifica o diretor Michael Showalter. Para ele, o romance entre os protagonistas e as forças que surgem para separá-los são o cerne da história.

Tem mais: o longa chega com o boato de ter sido inspirado em uma fanfic de Harry Styles, do período em que estava na banda One Direction. Não é bem verdade - Lee nunca publicou o livro como uma fanfic. Mas para quem seguia a carreira do cantor na época, fica clara a inspiração.

Em uma entrevista de 2020 à Vogue, a escritora admitiu que Styles estava entre as celebridades que inspiraram Hayes, mas disse que o personagem também tinha toques do príncipe Harry, do ator Eddie Redmayne e de seu próprio marido. "Este nunca deveria ser um livro sobre Harry Styles", argumenta ela. "Era para ser uma história sobre uma mulher que está chegando aos 40, recuperando sua sexualidade e redescobrindo a si mesma."

Fato é que a equipe por trás de Uma Ideia de Você queria expor como a sociedade tem padrões diferentes para homens e mulheres. Hayes e Solène conversam sobre como a situação seria vista se os papéis fossem invertidos. "De cara, o filme aborda a hipocrisia. Ele não se esquiva da questão, vai direto ao assunto", diz Reid Scott, ator que vive Daniel.

Já Showalter, o diretor, entende que foram os temas provocativos da trama - papéis de gênero, diferenças de idade, dinâmica familiar e mais - que o atraíram para a história. "Foi muito importante, ao escrever, filmar e editar, garantir que esses aspectos da história estivessem aparecendo."

Hathaway reforça que, mesmo que o filme seja uma comédia romântica divertida, espera que ele seja visto como arte. "Certamente o fizemos com a esperança de estarmos fazendo algo verdadeiro e emocional. Não é nossa função responder a certas perguntas, mas sim fazê-las", adverte.

ANNE HATHAWAY NO STREAMING

Eileen

O suspense do diretor William Oldroy se passa no inverno de 1964. Nele, Eileen (Thomasin McKenzie), que trabalha em um presídio, se encanta com a chegada de Rebecca Saint John (Hathaway), uma mulher mais velha.

Disponível no Amazon Prime Vídeo.

WeCrashed

A série explora a ascensão meteórica e a queda da WeWork, sob a liderança do fundador e CEO Adam Neumann, interpretado por Jared Leto. Ele e

Hathaway - que vive a esposa de Neuman, Rebekah - também assinam a produção executiva da série. Disponível na AppleTV+.

Armageddon Time

Baseado nas memórias do diretor James Gray, conta a história de Paul Graff (Banks Repeta), que sai da escola pública para um colégio de elite graças a seus avós, imigrantes judeus fugidos do Holocausto. Disponível na AppleTV+, no Amazon Prime Video e no Telecine Play.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.