Madonna acena e manda beijos para fãs ao se despedir, no Copacabana Palace

Madonna foi vista interagindo com fãs brasileiros antes de sair do Copacabana Palace no domingo, 5. Ela cumprimentou os que esperavam por ela na porta do hotel.

A cantora se despediu do País após o show na praia de Copacabana no sábado, 4, que reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas, ultrapassando o recorde anterior, dos Rolling Stones.

A rainha do pop utilizava óculos escuros, jaqueta preta, e acenou e mandou diversos beijos antes de entrar no carro.

O show do Brasil encerrou sua turnê, a Celebration Tour, que comemora seus 40 anos de carreira.

Durante o show, Madonna prestou uma homenagem ao Brasil durante a apresentação da canção Music, com diversas personalidades brasileiras aparecendo no telão.

A cantora recebeu Pabllo Vittar para dançar com ela no palco, além de uma bateria formada por crianças ritmistas de escolas de samba do Rio de Janeiro.

Além de Pabllo, Anitta também fez uma participação no show.