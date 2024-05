Secretário-geral da Opep envia carta a Prates se solidarizando pela tragédia no RS

O secretário-geral da Organização do Países Exportadores do Petróleo (Opep), Haithmam Al-Ghais, enviou uma carta ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se solidarizando pela tragédia climática que se abateu no Rio Grande do Sul. Segundo a carta, onde escreve algumas palavras em português de próprio punho, Al-Ghais afirma que a "ação rápida das autoridades locais e nacionais, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atuará para resolver essa situação desafiadora".

Haithmam Al-Ghais esteve no Brasil em outubro do ano passado, quando concedeu uma entrevista exclusiva ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

No documento, Al-Ghais afirma que seus pensamentos estão voltados para as famílias afetadas, e que "reza para Deus dar força e coragem para as pessoas da região."