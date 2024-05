Rio Grande do Sul: Tim, Vivo e Claro liberam internet grátis em cidades afetadas pelas chuvas

Para auxiliar moradores das regiões afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul, as operadoras de telefonia TIM, Vivo e Claro estão dando o acesso gratuito à internet móvel. Com a decisão, os moradores dos mais de 300 municípios do estado que foram afetados pelas chuvas torrenciais e alagamentos podem utilizar as redes 4G e 5G livremente.

Com a conexão gratuita, os moradores podem ter acesso aos alertas da Defesa Civil estadual, aos aplicativos de mensagens, redes sociais e mapas com as áreas de risco e pontos de abrigos e doação.

Cada empresa disponibilizou um pacote de bônus diferente a seus clientes:

- A Vivo ofereceu 10 GB de internet a todos os clientes Vivo Pré da região por cinco dias.

- A Claro está concedendo, desde quinta-feira, 2, um bônus de 5 GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago. Os clientes recebem o bônus gratuitamente, de forma automática. O bônus é válido por sete dias no pré-pago e por 30 dias nos planos pós-pago Controle e Flex.

- A TIM liberou bônus de internet de 10 GB para clientes do pré e do controle.

As empresas também estão permitindo o acesso às suas redes mesmo para quem não é cliente. Se, por exemplo, o sinal de uma operadora não estiver disponível em sua região, seu celular irá se conectar a outra que esteja operante.

Como acessar as redes

Para poder acessar a rede aberta das operadoras, é preciso que a função roaming do seu dispositivo esteja habilitada:

No Android

Acesse "Configurações";

Em "Conexões", troque em "Redes Móveis";

Ative a opção "Dados em roaming".

No iPhone

Acesse "Ajustes";

Toque em "Celular" e selecione seu cartão SIM;

Ative a opção "Roaming de Dados".