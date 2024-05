Taekwondo paralímpico brasileiro brilha em preparação para Paris

A seleção brasileira de taekwondo paralímpico teve um final de semana repleto de medalhas em duas competições continentais realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (3) o Brasil garantiu 20 pódios no Campeonato Pan-americano da modalidade. Dois dias depois as conquistas vieram no Open, com nove medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

No Pan-americano o Brasil fez uma grande campanha, com sete ouros, três pratas e dez bronzes, com a seleção garantindo o título por equipes. As conquistas douradas foram alcançadas por Gustavo Ruppel (até 58 kg), Valter Sedano (até 70 kg), Pedro Paulo Neves (acima de 80 kg), Maria Eduarda Stumpf (até 52 kg), Ana Carolina Moura (até 65 kg), Débora Menezes (acima de 65 kg) e Silvana Cardoso Fernandes (até 57 kg).

Já no domingo (5) a equipe brasileira participou do Open, competição na qual os ouros do Brasil foram garantidos por Leonardo Jhonatan (até 58 kg), Eduardo Porto (até 63 kg), Bruno Rodrigues (até 70 kg), Pedro Paulo Neves (acima de 80 kg), Terezinha de Jesus (até 47 kg), Cristhiane Neves (até 52 kg), Silvana Cardoso (até 57 kg), Ana Carolina Moura (até 65 kg) e Débora Menezes (acima de 65 kg).

A seleção brasileira de taekwondo paralímpico conta com seis atletas classificados para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que será disputada a partir de 28 de agosto em Paris (França). Cinco das vagas foram conquistadas a partir do ranking mundial. Já a sexta foi obtida pelo mineiro Claro Lopes no Qualificatório da modalidade disputado na República Dominicana.