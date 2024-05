Banco do Brasil anuncia novas medidas de apoio a clientes do RS

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira, 7, novas medidas de apoio aos clientes do Rio Grande do Sul. As medidas incluem prorrogação de parcelas e de saldos de faturas de cartão, bem como a isenção ou o estorno de tarifas. Em doações, o banco já destinou mais de R$ 5 milhões para a aquisição de bens de primeira necessidade, e segue arrecadando doações.

O banco permitirá que clientes pessoas jurídicas das regiões afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas tenham três parcelas prorrogadas, de modo extraordinário, para determinadas linhas de renegociação. A extensão de prazo pode chegar a seis parcelas para linhas de capital de giro e de financiamento.

O BB também concederá isenção ou estorno de tarifas cobradas na prestação de determinados serviços para estes clientes.

Outra medida é a prorrogação do saldo devedor de faturas não pagas dos cartões Ourocard, que será transportado para o mês seguinte sem encargos. Além disso, o banco suspenderá ações de cobrança e de negativação de clientes que estejam nos municípios afetados pelas enchentes. Essas medidas se somam a outras, anunciadas pelo banco público no domingo.

O BB afirma que 25 agências do banco foram alagadas na região, sendo que na manhã desta terça-feira, 16, continuavam alagadas. Nas próximas semanas, serão instaladas unidades temporárias de atendimento nos municípios em que a retomada do atendimento presencial não for possível nas unidades tradicionais.

O banco tem arrecadado doações através de unidades fora do País. No Japão, por exemplo, anunciou que fará a devolução de tarifas das remessas feitas para agências no Rio Grande do Sul até o dia 31 deste mês. O Japão tem uma grande comunidade de brasileiros.