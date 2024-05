Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli vão a Londres sem as filhas para 'resgatar namoro'

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão em Londres sem as filhas, em uma viagem de casal. Os dois começaram a compartilhar registros do passeio nesta terça-feira, 7.

Entre as fotos, eles mostraram que foram ao Buckingham Palace e viram o icônico Big Ben.

Ticiane anunciou as férias em uma publicação no último domingo, 5. "Férias da mamãe e do papai! Uma vez por ano tiramos uma semaninha só para nós dois, sem as meninas", escreveu. Ela é mãe de Rafa, de 14 anos, fruto do seu casamento com Roberto Justus, e Manuela, de 4.

"O coração fica acelerado na despedida, parece que você vai e fica um pedaço faltando", contou. "A gente fica torcendo para dar tudo certo, para que elas fiquem bem e para não sentirem tanto a nossa falta".

Para ela, o momento a dois é para "resgatar o namoro". "Momento de você só ter naquela semaninha olhos para seu parceiro e ele para você. Volto sempre mais apaixonada, com coração quentinho e com mais energia e amor para dar as meninas", completou.