Katy Perry no Met Gala? Fotos feitas com IA enganam internautas e cantora desmente: 'Não fui'

Katy Perry usou as redes sociais para desmentir sua participação no Met Gala na última segunda-feira, 6. Fotos da cantora, criadas com Inteligência Artificial, viralizaram na internet - e ela teve que fazer uma postagem para esclarecer a confusão. "Não fui ao Met Gala, tive que trabalhar", explicou a artista.

Em um carrossel, Katy publicou as duas fotos que confundiram internautas.

As imagens falsas enganaram até a família de Katy. Em uma captura de tela, a cantora mostrou que sua mãe viu uma das fotos e elogiou o vestido. "Mãe, a IA pegou você também", respondeu a artista.

Enquanto celebridades posavam no Met Gala, o nome de Katy Perry esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter devido à confusão. Muitos acreditaram na imagem falsa, dizendo até que ela era uma das mais bem-vestidas da edição.