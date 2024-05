Vídeo: Médico é flagrado bêbado em Pronto Atendimento

Neste domingo (5), um médico foi flagrado em aparente estado de embriaguez após prestar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Sião, Minas Gerais. Nas imagens gravadas por um paciente, é possível notar o comportamento alterado do profissional, chamado de Everton no vídeo. Após o caso ser denunciado à direção da unidade, outro plantonista foi acionado para substituí-lo.



O paciente registrou boletim de ocorrência. De acordo com testemunho à polícia, durante a consulta o médico quase atingiu seu olho com o palito de examinar garganta. Por meio de nota, a prefeitura de Monte Sião informou que o profissional da saúde foi afastado do cargo. Veja!

VÍDEO: Médico é suspeito de atender pacientes embriagado em Minas Gerais pic.twitter.com/xUXKIaaRRA — BHAZ (@portal_bhaz) May 7, 2024