Cientistas criam tecido da grossura de um fio de cabelo capaz de atenuar o som em 75%; entenda

Ao funcionar de forma semelhante a um espelho no bloqueio da luz, material pode ser usado na confecção de divisores de ambientes

Um grupo de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, incluindo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), criou um tecido de seda um pouco mais grosso do que um fio de cabelo capaz de bloquear barulhos. Entre as aplicações para o material, está a confecção de divisores de ambientes. O estudo foi publicado na revista Advanced Materials neste mês.

A supressão do som acontece de duas formas diferentes a partir da movimentação de uma fibra especial. Em um deles, o tecido gera ondas de som que interferem no barulho indesejado e o suprime. O funcionamento é parecido com o de headphones com cancelamento de ruídos. Por isso, a técnica funciona em ambientes pequenos, como as orelhas, mas não em grandes espaços.

Um método mais eficiente para suprimir as ondas sonoras foi deixar o tecido parado. Isso faz com que o som não consiga se propagar. Essa abordagem permite o bloqueio de ruídos mesmo em grandes espaços. Durante os experimentos, a partir da técnica, foi possível atenuar o som em 75%.

A invenção surgiu a partir de uma criação anterior da equipe de cientistas, que desenvolveu um tecido para microfones a partir de fibras piezoelétricas. Ao ser apertado ou dobrado, esse material produz um sinal elétrico. Ao aplicar o sinal elétrico à fibra, ela gera vibrações e som.

Para provocar o movimento contrário, os pesquisadores utilizaram um tecido de seda com as fibras piezoelétricas que emite ondas sonoras capazes de interferir e destruir as ondas indesejadas. Os pesquisadores controlaram a vibração da fibra pizoelétrica para que emitisse ondas opostas a dos ruídos. Mas esse primeiro método não era eficiente para espaços grandes, como cômodos, por exemplo.

Em vez disso, esticar o tecido fazia com que ele tivesse o mesmo funcionamento de um espelho com a luz, refletindo o barulho indesejado. Isso tornava o bloqueio de barulhos mais eficiente No experimento, os pesquisadores descobriram que o tamanho dos poros do tecido influencia na supressão do som. Como a seda tem poros quase inexistentes, foi o tecido escolhido para a tecnologia.

Mas, a efetividade do tamanho dos poros também depende da frequência das ondas sonoras. A frequência define o tom sonoro. Se a frequência é alta, o som é agudo e, se for baixa, é grave. No caso, mesmo um tecido com poros relativamente largos pode conseguir bloquear um som grave.

O trabalho dos pesquisadores ainda não acabou. Eles pretendem estudar o uso do tecido com ondas sonoras de frequências diferentes. Além disso, querem avaliar quais elementos do tecido, como a quantidade de fibras pizoelétricas e a direção em que elas são costuradas, alteram a efetividade no bloqueio do ruído.