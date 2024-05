Gracyanne Brabosa falar sobre separação e admite ter errado

Pela primeira vez, Gracyanne Barbosa decidiu falar abertamente sobre os últimos acontecimentos de sua vida pessoal. Nesta quarta-feira, 8, a musa fitness participou do PodCats e abriu o jogo sobre o envolvimento amoroso que teve com Gilson de Oliveira que acabou levando ao fim de seu casamento com Belo.

Em primeiro lugar, ela fez questão de negar que o divórcio esteja sendo uma jogada de marketing, algo muito especulado por parte dos internautas: "Não acredito ser possível que nenhum humano passe por essa exposição e usar isso para marketing. Depois fui entendendo porque as pessoas acham isso".

Gracyanne aproveitou o espaço para lembrar como foi o início de seu relacionamento com Belo: "Na minha vida, eu sempre me vi sozinha. Conheci o Belo muito jovem, quando a gente se reencontrou, começou a namorar e logo casou, eu nem sabia que eu podia amar tanto e que eu podia aprender tanto com uma pessoa sobre amor".

A influenciadora revelou que seu casamento já não ia bem desde o ano passado e que acredita que o distanciamento do agora ex-marido começou por conta de sua intensa rotina de trabalho. "Quando vi que ele estava afastando... não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo, muita coisa, muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros".

Gracyanne admitiu que errou ao se envolver fora do casamento e disse que deveria ter mostrado mais que estava carente. "Eu fui errada. Não demonstrei o que eu precisava. Por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa e empoderada, tem hora que a gente quer um abraço. Queria que ele falasse: 'Relaxa, amor, eu estou aqui'. Não aconteceu, mas eu também não falei [sobre os sentimentos]".

Ela aproveitou para explicar sua relação com Gilson e ressaltou que se arrependeu de sua atitude. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigando, acho que ele também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás [de saber]".

"As pessoas falam que foi traição, mas pra mim e pra ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito [se fosse hoje]. Mesmo estando brigados, eu o magoei", seguiu ela. Por fim, Gracyanne ainda disse que os dois estavam dispostos a tentar uma reconciliação, mas que mudaram de ideia quando a separação acabou vazando na mídia.

Belo se pronuncia sobre suposta traição com Gracyanne

Em suas redes sociais, Belo quebrou o silêncio sobre as notícias que estão circulando na internet de que ele também traiu Gracyanne durante o casamento. Usando seus stories, o cantor desabafou sobre os últimos ocorridos em sua vida. "A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante".

O pagodeiro disse que não tentaria se explicar, já que cada um teria uma interpretação. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade". Por fim, Belo disse que passará a se cuidar para seguir em frente. "Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana".