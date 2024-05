Lula diz que governo irá anunciar programa para restabelecimento de voos ao RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deve anunciar nesta quinta-feira, 9, um programa para o restabelecimento de em parte dos voos ao Rio Grande do Sul, diante da calamidade pública do Estado por conta das fortes chuvas na região.

De acordo com o chefe do Executivo, os anúncios do governo desta manhã foram as primeiras linhas de crédito do governo à região. "Mas isso não termina aqui", pontuou. Na terça-feira, 14, o petista disse que há previsão que o governo anuncie novas medidas de atendimento às pessoas físicas.

"Precisamos começar a pensar nas pessoas, em como o governo irá atendê-las", afirmou Lula. "Temos que levar em conta que muitas pessoas perderam muitas coisas."

Lula afirmou que a Casa Civil e demais ministérios terão que trabalhar muito neste final de semana para preparar medidas de assistência ao Estado. Segundo ele, enquanto o Brasil assiste a população ajudar a região gaúcha, "do outro lado, temos as pessoas torcendo para a desgraça voltar, é só ver a quantidade de fake news", criticou.

Na fala, Lula também destacou o agradecimento ao Congresso Nacional pelo "papel extremamente importante e solidário". "Agradeço à Câmara pela urgência que votou o decreto ao Rio Grande do Sul", falou.