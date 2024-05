Três MPs serão publicadas ainda nesta sexta com iniciativas para RS, diz Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que serão publicadas três medidas provisórias ainda nesta quinta-feira, 9, em socorro ao Rio Grande do Sul. Ele explicou que as MPs conterão ações como os aportes para fundos garantidores e para ministérios, que são pontos que não podem ser regulados por portarias ou atos exclusivos do Executivo. Costa também explicou que hoje será publicada uma MP para aquisição de arroz.

"Deve sair hoje compra de grande quantidade de arroz para conter a elevação de preços, já que boa parte da produção deixará de ser colhida. Cerca de 20% da colheita foi perdida e outra parte perdida em armazéns, já colhida. Como o Rio Grande do Sul representa 80% da produção de arroz no Brasil, precisa de importação", disse Costa.