Lira diz que Câmara terá empenho nas votações de medidas de assistência ao RS

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Congresso dará "toda a expertise" que teve nas votações da pandemia da covid-19 para o empenho das votações de medidas ao Rio Grande do Sul.

"A Câmara dos Deputados nunca fechou as portas em momentos de dificuldade. Foi assim na pandemia que nós, com toda a expertise desenvolvida nas votações, no atendimento aos setores que mais sofreram", disse Lira, em evento de anúncio de medidas do governo federal nesta quinta-feira, 9. "Queria reafirmar todo nosso empenho para estarmos solícitos."

Na fala, o deputado alagoano destacou ser preciso de toda atenção nas áreas básicas no Estado, como na segurança. Lira afirmou ter conversado mais cedo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre o tema. "O Rio Grande do Sul precisa de toda atenção do governo federal", comentou.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que também discursou na cerimônia, citou as colaborações financeiras que o Judiciário poderá oferecer diante da situação de calamidade. "Suspendemos todos os prazos processuais relativos ao Estado e instituímos no CNJ o comitê de apoio e monitoramento para podermos ajudar em tudo o que diz respeito ao Poder Judiciário, e espero que possamos transferir ainda mais recursos", comentou.