Diretor Mohammad Rasoulof, vencedor do urso de ouro, é condenado a oito anos de prisão no Irã

O diretor de cinema Mohammad Rasoulof, que venceu o Urso de Ouro em 2020 por, foi condenado a oito anos de prisão e flagelação por crimes contra a segurança nacional no Irã.

A informação foi confirmada por seu advogado na última quarta-feira, 8. No X (antigo Twitter), Babak Paknia alegou que um tribunal iraniano considerou os filmes e documentários de Rasoulf como "exemplos de conluio com a intenção de cometer um crime contra a segurança do país".

Além disso, o diretor também teve sua propriedade confiscada e terá de pagar uma multa não especificada.

Além do Urso de Ouro, Mohammad também foi reconhecido em Cannes, em 2017, pelo seu filme A Man of Integrity. A Semente do Figo Sagrado, trabalho mais recente do diretor, deve estrear na próxima semana na próxima edição do festival.

Antes dessa condenação, ele e sua equipe de produção já haviam sido pressionados pelo governo iraniano. Seu advogado afirmou que alguns atores foram interrogados e impedidos de deixar o país. As autoridades também solicitaram que Rasoulf retirasse o filme do festival.

Babak Paknia também usou suas redes sociais para revelar que não sabe se o diretor estará presente na exibição do longa-metragem no Cannes.

De acordo com a Human Rights Watch, ele já havia sido condenado a um ano de prisão em 2022. No mesmo ano, um tribunal também proibiu Mohammad de fazer filmes sob a acusação de "propaganda contra o sistema".