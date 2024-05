Fabiana Justus, em isolamento por causa do câncer, leva as filhas à escola

Fabiana Justus comemorou que pôde levar as filhas à escola na quinta-feira, 9. A influenciadora está em tratamento contra a leucemia, o que deixa sua imunidade baixa, e por isso se mantém em isolamento.

Nos stories de seu Instagram, ela compartilho uma foto no carro com as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos. "Levando as pitucas na escola", escreveu.

Fabiana também é mãe do pequeno Luigi, de 8 meses. As crianças são fruto do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro. Em março, conseguiu um transplante de medula e teve melhora no quadro, mas recentemente voltou a frequentar o hospital.

"Estou aqui no hospital novamente, estou vindo essa semana todos os dias, na verdade, para tomar um remédio de manutenção", contou ela na última quarta, 8. Fabiana tranquilizou os seguidores, explicando medicamento estava na programação de seu tratamento.