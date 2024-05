Atriz de 'Floribella' do Chile perde filho de 6 anos em incêndio

A atriz Mariana Derderián, que protagonizou a versão chilena da novela 'Floribella', perdeu o filho de 6 anos em um incêndio deflagrado em sua casa, na madrugada de quinta-feira, 9, em Santiago, no Chile. De acordo com a emissora local, a atriz acordou quando as chamas já se alastravam pela casa. Mariana conseguiu resgatar a filha mais velha, de 9 anos.

O ex-marido da atriz, o jornalista Francisco Aravena, chegou ao local antes dos bombeiros e entrou na casa em chamas na tentativa de salvar o filho, mas não conseguiu. O homem teve queimaduras graves em suas vias respiratórias e está internado, em coma induzido. Mariana e a filha já passaram pelo hospital. A atriz está em quadro estável e a menina já teve alta.

As autoridades acreditam que o incêndio tenha começado no primeiro andar da residência, devido ao contato de uma fonte de calor com materiais inflamáveis. Outra possibilidade é que tenha ocorrido sobrecarga na rede elétrica.

Mariana Derderián, de 44 anos, nasceu na Venezuela e cresceu no Chile. No país, construiu sua carreira como atriz trabalhando em diversas novelas da TV local, nos anos 2000. A mais famosa delas foi a produção infantil 'Floribella, un amor de verdad', em que viveu a protagonista.