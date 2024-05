Abear: Gol, Latam e Azul criam malha emergencial e aumentam voos para aeroportos de SC e RS

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou que Gol, Latam e Azul ampliaram a oferta de voos e assentos para cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, após o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tempo indeterminado, em decorrência das inundações.

A malha emergencial, segundo a Abear, compreende, neste primeiro momento, seis aeroportos no Rio Grande do Sul e três em Santa Catarina. O funcionamento será entre os dias 14 e 30 de maio, no caso da Gol e da Latam, e entre 11 e 14 de maio, no caso da Azul.

A entidade disse ainda que a Base Aérea de Canoas passará por uma avaliação técnica conjunta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Fraport, concessionária do Aeroporto Salgado Filho, e poderá receber voos comerciais, observados os requisitos de operação e segurança.

A Latam disponibilizou os seguintes voos diários adicionais: Guarulhos x Florianópolis, Florianópolis x Guarulhos, Guarulhos x Jaguaruna, Jaguaruna x Guarulhos, Guarulhos x Caxias do Sul e Caxias do Sul x Guarulhos.

Além disso, incluiu mais quatro frequências semanais entre Guarulhos x Caxias do Sul e Caxias do Sul x Guarulhos e duas frequências semanais entre Congonhas x Caxias do Sul e Caxias do Sul x Congonhas.

Já a Gol terá os seguintes voos diários adicionais: Congonhas x Florianópolis, Florianópolis x Congonhas, Galeão x Florianópolis, Florianópolis x Galeão, Guarulhos x Passo Fundo, Passo Fundo x Guarulhos, Congonhas x Caxias do Sul, Caxias do Sul x Congonhas.

Também haverá diversas frequências semanais da Gol entre Galeão x Florianópolis e Florianópolis X Galeão. A companhia operará com aviões maiores nas rotas envolvendo a cidade catarinense de Chapecó, com maior número de assentos.

A Azul ofertará as seguintes rotas no sábado (11): Campinas x Santo Ângelo e Santo Ângelo x Campinas; no domingo (12): Campinas x Santa Maria, Santa Maria x Campinas, Curitiba x Uruguaiana e Uruguaiana x Curitiba; na segunda-feira (13): Campinas x Santo Ângelo, Santo Ângelo x Campinas, Curitiba x Uruguaiana e Uruguaiana x Curitiba; na terça-feira (14): Campinas x Santa Maria e Santa Maria x Campinas.