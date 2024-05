Com ruas alagadas, Eldorado do Sul tem 'cemitério de carros'

Atingida por uma inundação sem precedentes, a cidade de Eldorado do Sul teve ordem de evacuação pela prefeitura nesta semana. A área urbana do município de 40 mil habitantes foi completamente tomada pela enchente, e centenas de carros ficaram abandonados.

A cidade, que é banhada pelo Lago Guaíba, fica na margem oposta à de Porto Alegre. De acordo com medição da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Rio Grande do Sul, o nível da água era de 4,7 metros às 14h - ainda muito acima da cota de inundação (quando a cheia causa danos à cidade) de 3 metros. O monitoramento, contudo, indica queda contínua nas últimas 24 horas.

Segundo pesquisadores, a inundação do Guaíba - a maior já registrada - deve persistir por tempo indeterminado na região metropolitana de Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática de sua história, atingido por fortes temporais desde o último dia 29. Segundo a Defesa Civil estadual, 431 dos 497 municípios gaúchos foram impactados, e mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Ao menos 113 pessoas morreram em consequência das chuvas e outras 134 estão desaparecidas.