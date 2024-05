Hospital em São Paulo inaugura pronto-socorro exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais

Na terça-feira, 7, a Rede de Hospitais São Camilo, em São Paulo, inaugurou um pronto-socorro 60+, espaço exclusivo para atendimentos de emergência de pessoas com 60 anos ou mais. O novo espaço, localizado na unidade da Vila Pompeia, zona oeste da capital paulista, já está em funcionamento e pode ser acessado por todos os pacientes dessa faixa-etária que possuem convênios que abrangem consultas no hospital, sem necessidade de cobertura diferenciada ou específica.

"A inauguração dessa ala visa proporcionar um atendimento mais humanizado e especializado, promovendo um envelhecimento saudável e tranquilo", destaca Abgair Lima, gerente administrativa da unidade Pompeia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, em comunicado.

Ao Estadão, Abgair explicou que a criação do espaço - que está localizado no mesmo andar do pronto-socorro convencional - foi impulsionada pelo aumento significativo de idosos usuários do hospital, especialmente na Unidade Pompeia.

Outro fator determinante foi o crescimento da população idosa em geral, conforme dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que registrou um aumento de 57,4% em 12 anos. Vale ressaltar que, atualmente, existem planos de saúde exclusivamente dedicados aos pacientes 60+, inclusive com rede própria de hospitais, como Prevent Senior e MedSênior, indicando uma tendência crescente de serviços direcionados a essa faixa etária.

De acordo com a instituição, a nova ala da Unidade Pompeia foi projetada com colaboradores treinados para o acolhimento específico do idoso e para agilizar o processo de internação, com acompanhamento de médicos geriatras.

Além disso, o ambiente recebeu uma ambientação visual diferenciada, com pisos claros e sem recortes, para facilitar a movimentação com segurança. O espaço também adota um sistema de atendimento de fluxo único, onde o paciente é acolhido em um consultório e é o profissional, seja médico ou enfermeiro, que se desloca até ele.

"A população idosa é bastante vulnerável e frequentemente é acometida por doenças crônicas. Mas, com os cuidados adequados, é possível evitar internações e aumentar a expectativa de vida. Quando a vinda ao pronto-socorro é necessária, é importante que seja uma experiência ágil e resolutiva", ressalta a gerente médica da Unidade Pompeia, Carolina Marcki.