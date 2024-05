Lula pede um minuto de silêncio em memória das vítimas das chuvas no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio à população do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas e alagamentos nos últimos dias no Estado. Nesta sexta-feira, 10, já havia sido superada a marca de 100 mortos por conta da tragédia.

"A conversa que eu queria começar a ter com vocês é que, em primeiro lugar, queria pedir que a gente fizesse um minuto de silêncio em solidariedade às pessoas que perderam familiares nas enchentes do Rio Grande do Sul; em segundo lugar, às pessoas que estão desaparecidas; e em terceiro lugar, aos milhares e milhares de gaúchos que estão fora de suas casas por conta de uma catástrofe ambiental", disse Lula. A declaração ocorreu em cerimônia de inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e do novo prédio do Núcleo Pedagógico do câmpus Paulo Freire da UFSB na Bahia, nesta sexta-feira, 10.

No discurso, Lula contou que vivenciou diversas vezes enchentes nos lugares que já morou. "Sei como é ficar com uma mão na frente e outra atrás esperando favor do poder público e a gente não recebia nada", relatou. Lula, porém, disse que na tragédia do Rio Grande do Sul, "nunca viu tanta solidariedade e compaixão" do País.