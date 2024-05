A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu manter a dispensa do registro biométrico da bancada do Rio Grande do Sul até a próxima sexta-feira, 17. A medida em vigor desde o dia 6 busca facilitar o deslocamento dos parlamentares para suas bases eleitorais e auxiliar na mobilização de esforços para o atendimento às vítimas das inundações.

Boletim divulgado na manhã deste sábado, 11, pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, contabiliza 136 mortos em razão das enchentes. Ainda, 756 pessoas feridas, enquanto 125 seguem desaparecidas.

Até o momento, 444 municípios foram afetados pelos fortes temporais que atingem o Estado desde o fim de abril. Os números mostram 71.398 pessoas em abrigos, 339.928 desalojadas e um total de 1.951.402 pessoas afetadas.