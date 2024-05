Organizações em todo o País que recebem doações para o Rio Grande do Sul pedem que as contribuições sejam principalmente de água mineral engarrafada, produtos de higiene pessoal, colchões, cobertores e roupas de cama; além de roupas infantis, alimentos não perecíveis, cestas básicas fechadas e ração para pets.

Há dificuldades logísticas de entrega em alguns pontos.

Valores doados por Pix ajudarão a reconstruir municípios

O Estado do Rio Grande do Sul reativou o canal de doações do ano anterior para a conta SOS Rio Grande do Sul. A conta é vinculada ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).

Os valores repassados por Pix ao CNPJ 92.958.800/0001-38 serão revertidos em apoio às vítimas e reconstrução da infraestrutura dos municípios.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.