Jogo do bicho é inspiração para filme de distopia com Rodrigo Santoro e elenco estrelado; descubra

O Prime Video divulgou na segunda-feira, 13, que as gravações do filme, longa-metragem inspirada no jogo do bicho, começam na próxima quarta-feira, 15.

Dirigido por Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles, o filme é uma parceria do serviço de streaming com a O2 Filmes.

Além de divulgar o início das filmagens, o Prime Video também revelou que Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso estão no elenco. João Guilherme, Grazi Massafera, Isis Valverde, Leandro Firmino, Matheus Abreu, Seu Jorge e Silvero Pereira também fora confirmados em Corrida dos Bichos.

Os papéis ainda não foram revelados. A trama se passa no Rio de Janeiro, em um futuro distópico, onde o jogo do bicho evoluiu e cada animal é representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio milionário. Na história, um jovem precisa vencer uma corrida para salvar a vida da irmã. A produção ainda não tem previsão de estreia.