Mick Jagger prestigia colação de grau de Lucas, seu filho com Luciana Gimenez

Mick Jagger se juntou a Luciana Gimenez para prestigiar a colação de grau do filho de ambos, Lucas Jagger. Após uma cerimônia em um estádio, que contou apenas com a presença da mãe, o jovem recebeu oficialmente o diploma de Artes Literárias da Universidade de Nova York em um evento que ocorreu em um teatro de Manhattan.

Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou cada detalhe dessa noite. Ela começou exibindo os bastidores de sua preparação para o evento: "Vou chorar muito e o pai do Lucas do lado, vou pagar mico. Porque ele é inglesinho e a mãe chorando é sul-americana - como ele me chama, e sou mesmo", disse ela, enquanto ainda se arrumava.

No teatro, ela mostrou mais alguns detalhes, entre eles, Lucas recebendo o diploma todo trajado com uma beca que tinha uma bandeira do Brasil. "Agora é oficial, meu filho vai subir no palco para receber o canudo e vai se formar. Botei até rímel à prova d'água porque vou me acabar hoje", contou.

A apresentadora ainda surgiu ao lado do pai de seu filho em um momento descontraído. "Lucas, nós te amamos", escreveu ela na legenda. Além de Jagger e Luciana, também estavam presentes Marco Antônio Gimenez, tio de Lucas e um dos melhores amigos do jovem, Pietro.