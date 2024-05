Peça de Tony Ramos em cartaz em SP tem sessões canceladas até o final de maio

A peça, em cartaz no Teatro Tuca, em São Paulo, terá suas sessões canceladas até o fim de maio. A decisão foi tomada após Tony Ramos, protagonista da trama ao lado de Denise Fraga, ser submetido a uma cirurgia de emergência de drenagem de um hematoma subdural nesta quinta-feira, 16.

Aqueles que já obtiveram os ingressos poderão pedir reembolso. As compras online, pelo site ou aplicativo da Sympla, feitas com cartão de crédito, débito ou pix, serão reembolsadas automaticamente. Quem comprou via boleto precisará entrar na página de ajuda do site para enviar o número do pedido e os dados bancários para o reembolso.

Já aqueles que compraram com dinheiro, diretamente na bilheteria do teatro, poderão comparecer ao local de terça a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h, portando um documento oficial com foto, junto com o ingresso.

A assessoria do artista afirma que novas datas serão abertas para atender o público em breve.

Leia a nota na íntegra:

Comunicado de cancelamento

Informamos que as sessões do espetáculo O Que Só Sabemos Juntos, com Denise Fraga e Tony Ramos, que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no Teatro Tuca estão canceladas. O ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de emergência de drenagem de hematoma subdural na data de 16/5.

Quem comprou ingresso de forma on-line (pelo site ou app da Sympla) utilizando cartão de crédito, débito ou Pix, o reembolso será realizado automaticamente.

Compras realizadas em boleto serão estornadas acessando o link https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br, enviando o número do pedido e os dados bancários para reembolso.

Compras realizadas em dinheiro na bilheteria estarão disponíveis para reembolso no Teatro Tuca, aberto de terça a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos das 14h às 18h - neste caso o titular da compra deve estar munido de documento oficial com foto junto ingresso adquirido.

Novas sessões serão abertas para atender todo o público em breve.

Contamos muito com a compreensão e paciência de todo nosso público nesse momento, e desde já agradecemos a atenção.