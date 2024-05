Operação apreende 36 motos que participavam de 'rolezinhos' na madrugada

A Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Militar realizaram na madrugada desta sexta-feira (17), mais uma operação conjunta para coibir os 'rolezinhos' na cidade do Rio. As ações aconteceram simultaneamente nos bairros do Catete, Tijuca e Vila Isabel e nelas foram removidas 36 motocicletas.



“A gente vem recebendo reclamações de moradores, especialmente por causa das irregularidades relacionadas ao excesso de barulho, que compromete o descanso e sossego das pessoas. Por isso, junto com a Polícia Militar, temos feito essas ações para fiscalizar a utilização dessas motocicletas para esse tipo de irregularidade. Seguiremos realizando as ações com foco no ordenamento e na preservação do sossego e organização do trânsito”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Na semana passada, uma operação para coibir essa prática de 'rolezinhos' também foi realizada pelos órgãos e 95 motos foram apreendidas.