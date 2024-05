'Racha' no RBD: Dulce confirma irregularidades em turnê; integrantes ignoram aniversário de Anahí

O clima não está nada bom dentro do RBD, grupo mexicano que esteve no Brasil no ano passado com a mega turnê de reunião Soy Rebelde Tour. Na quinta-feira, 15, a atriz e cantora Dulce María participou de um evento da revista Glamour México e confirmou que foram encontradas irregularidades na auditoria que investiga o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas, acusado de desviar dinheiro da banda.

Dulce também disse que os planos para estender a turnê foram comprometidos por causa da situação. "Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil"

Na mesma semana, os integrantes do RBD ignoraram o aniversário de Anahí, celebrado na terça-feira, 14. Nenhum membro do grupo deu parabéns para a cantora por meio das redes sociais, fortalecendo os rumores de que eles teriam brigado.

Isso teria ocorrido porque Anahí parabenizara Guillermo por seu aniversário no início do mês, despertando críticas dos fãs. Na sexta-feira, 17, contudo, o marido da cantora Manuel Velasco disse que a amizade dela com Rosas chegou ao fim.

"O que eu posso dizer é que: minha esposa teve um relacionamento de amizade há mais de 20 anos com Guillermo", afirmou, completando que houve problemas pessoais "que a machucaram muito". "Então, ela ficou muito magoada nesse assunto. Porque a relação com o Guillermo no campo pessoal e da amizade se acabou."