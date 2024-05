Corinthians vence e amplia vantagem na ponta do Brasileiro Feminino

FIIIIIM DE JOGO NA FAZENDINHA!!



Pelo Brasileiro Feminino, o Corinthians vence o Real Brasília por 1 a 0.



⚽ Vic Albuquerque pic.twitter.com/o1jphlOw3X — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 18, 2024

Em partida que contou com transmissão ao vivo da, o Corinthians derrotou o Real Brasília por 1 a 0, na tarde deste sábado (18), na Fazendinha, em São Paulo, para ampliar sua vantagem na liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo na partida válida pela 11ª rodada da competição, as Brabas chegaram aos 31 pontos, ampliando para nove a vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, que mede forças com o Fluminense a partir das 17h30 (horário e Brasília) da próxima segunda-feira (20). Já a equipe da capital federal permaneceu com 13 pontos após o revés, na 9ª posição.

Em partida disputada sob intenso calor, o Corinthians só conseguiu garantir a vitória aos 37 minutos do segundo tempo, quando Ju Ferreira recebeu a bola na entrada da área e acertou um lançamento de três dedos para o meio da área, onde Vic Albuquerque teve apenas o trabalho de desviar para o fundo das redes.

Agora as equipes voltam a atuar pela competição apenas no início de junho, com o Real Brasília visitando o América-MG no dia 8 e o Corinthians disputando clássico com o Palmeiras um dia depois.