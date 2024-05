Instagram sinaliza como 'fake news' postagem de Regina Duarte sobre o RS

Regina Duarte teve uma de suas postagens sobre as enchentes no Rio Grande do Sul categorizada como "fake news" pelo Instagram. Nela, a atriz criticava o governo brasileiro por supostamente "não aceitar ajuda humanitária" vinda de Portugal.

O vídeo foi publicado inicialmente em 10 de maio pelo deputado português André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega - e compartilhado por Regina Duarte dois dias depois. O Instagram anexou os seguintes avisos ao material: "Informação falsa. Checada por verificadores de fatos independentes" e "Verificadores de fatos independentes afirmam que as informações nesta publicação são falsas".

Governo brasileiro não recusou doações de Portugal para RS

O governo brasileiro informou em 10 de maio que iniciou uma força-tarefa para transportar produtos doados na embaixada e no consulado em Portugal aos gaúchos. Segundo o Itamaraty, a embaixada está em contato com grupos da sociedade civil para viabilizar a logística em torno do envio de doações.

O grupo de voluntários brasileiros que angariou as doações confirmou estar negociando com o governo brasileiro o transporte de donativos.

A Força Aérea Portuguesa informou que foi contatada informalmente pela Aeronáutica brasileira para apoiar a coordenação do transporte.

Em 17 de maio, a Embaixada do Brasil em Portugal informou que enviou ao Brasil um primeiro lote com 300 kg de bens doados pela comunidade brasileira e por cidadãos portugueses em um avião da Latam.