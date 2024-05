Empresário em Lamborghini tem Rolex roubado, persegue e atinge ladrão com carro de luxo em SP

O condutor de uma Lamborghini teve seu relógio Rolex roubado por um motociclista e perseguiu o ladrão em plena Avenida Brigadeiro Faria Lima, na tarde deste sábado, 18, em São Paulo. O suspeito foi alcançado e o motorista atingiu a moto com o carro, mas acabou batendo em um poste e um semáforo. O veículo, modelo 2016, avaliado em R$ 2 milhões, ficou com a frente destruída. O suspeito fugiu e, até o início da noite, não tinha sido localizado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o roubo aconteceu por volta das 12h45, quando o suspeito armado em uma motocicleta parou ao lado da Lamborghini e anunciou o roubo. Na sequência, ele subtraiu o relógio da vítima, que acelerou o carro na tentativa de impedir o crime. O motorista atingiu a moto, mas o criminoso fugiu a pé, segundo a pasta. "A moto usada pelo suspeito, assim como a arma, foram deixadas por ele no local", informou em nota.

Segundo a Polícia Militar, a arma de fogo, um revólver calibre 32, foi apreendida no local. O revólver estava com a numeração raspada. A moto usada pelo suspeito era produto de roubo.

O motorista da Lamborghini é um empresário que não teve a identidade divulgada. Ele sofreu apenas escoriações. O passageiro que estava no veículo nada sofreu.

A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial, no bairro Pinheiros. Segundo a investigação, o autor do roubo já foi identificado e está sendo procurado.