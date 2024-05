Pabllo Vittar protesta contra prisão de mulher com seios de fora em show na Virada Cultural

A cantora Pabllo Vittar protestou contra a prisão de uma mulher durante seu show na Virada Cultural, no Vale do Anhangabaú, neste sábado, 19. A mulher foi levada por quatro policiais e estava sem camisa, com os seios de fora, diante de uma arena lotada.

A drag queen interrompeu sua apresentação, respirou fundo e afirmou. "Galera dos guardas, tem muita gente da comunidade LGBTQIA+ aqui. Se forem tirar alguma mulher trans ou travesti, não deixem ela sair com os seios de fora. Imaginem se fosse a filha de vocês. Gente, vamos respeitar", disse a cantora.

A plateia aplaudiu o posicionamento da cantora. O Estadão tentou identificar a mulher e verificar o desdobramento da ocorrência, mas a PM não forneceu informações. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou sobre a detenção.

Esse não foi o único momento em que a cantora reafirmou seu compromisso com a equidade de gênero e a diversidade. Seus shows são sempre políticos. Minutos antes, Pabllo lembrou o dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia. "Estou muito feliz de estar aqui depois de muitos anos. O dia 17 de maio marcou o Dia Internacional contra a LGBTFobia e não podemos deixar essa data passar em branco. Nos amem, nos respeitem e nos deixem viver", disse logo no início do show.

Assim que a cantora entrou no palco principal da Virada Cultural de São Paulo, o público esqueceu totalmente dos 50 minutos de espera para o início da apresentação e que já eram quase 3 da manhã deste sábado. Nada mais atrapalhou a empolgação quando a drag queen surgiu, vestida de vermelho e cor-de-rosa, cantando "Pra Te Esquecer". Até sua chegada eram ouvidas vaias pela demora.

A atração mais aguardada da noite correspondeu às expectativas. As músicas já conhecidas, os hits do tecnobrega, como Amor de Que, São amores e Disk me, ganharam a companhia de novas canções do tecnobrega e forró, mais comuns nas regiões Norte e Nordeste.

Além disso, a drag queen estava inspirada. Em um momento do show, ela desceu do palco e se posicionou em uma plataforma mais próxima dos fãs. Havia muita festa na plateia, muita curtição. Os leques multiplicados ao longo do vale atestavam a sintonia com a artista. Pabllo terminou sua participação com K.O. um de seus maiores sucessos, e Ultra Som. Sua presença é sempre uma celebração para o público.