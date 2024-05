Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública após transição de gênero

A influenciadora Maya Massafera, que passou por transição de gênero recentemente, fez sua primeira aparição pública após a mudança na noite deste sábado, 18. Ela foi uma das convidadas de um evento patrocinado no Festival de Cannes, na França.

No início do mês, Maya havia anunciado para seus seguidores a alteração de gênero em seu registro civil, confirmando que é uma mulher trans.

Sua primeira postagem se apresentando foi feita na quinta-feira, 9. Com a legenda "Prazer, Maya", em um ensaio fotográfico, ela mostrou sua identidade. Maya recebeu o apoio de amigos e famosos, como Pabllo Vittar, que escreveu: "Feliz por você".

A youtuber de 43 anos também já relatou que sofreu homofobia na adolescência e que tentou tirar a própria vida por isso.

Em abril, surgiram as primeiras notícias sobre os procedimentos de feminilização de Maya, que na época comentou: "Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras".