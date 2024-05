Mulher é presa por chutar o rosto do próprio filho

Uma mulher foi presa na Barra da Tijuca por agredir o próprio filho, menor de idade, com um chute no rosto. O caso aconteceu no sábado (18)

A agressora, de 24 anos, chutou o rosto do filho, cuja idade não foi revelada, por que ele queria atravessar a rua sem autorização. A cena foi presenciada por duas mulheres, que acionaram a Guarda Municipal. Aos agentes, a suspeita confessou a agressão. Ela estava com três crianças que se dispersaram com a aproximação dos guardas.

Testemunhas e autoras foram conduzidas para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada por maus tratos (artigo 136 do Código Penal).