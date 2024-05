Projeto da USP estimula o interesse de meninas pelas ciências exatas

Um projeto de extensão da Universidade de São Paulo (USP), que estimula meninas a aprenderem astronomia, ciências atmosféricas, geociências, física, dentre outras áreas da ciência, está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (20).

O objetivo do projeto Astrominas é ensinar as ciências da terra e do universo para adolescentes entre 14 a 17 anos para desconstruir a ideia de que as ciências exatas não são para garotas. As turmas irão conectar mulheres cientistas e jovens alunas como forma de incentivá-las a seguirem carreira em ciência e tecnologia.

Serão ofertadas 400 vagas a serem sorteadas entre as inscritas. 20% serão reservadas para estudantes pretas, pardas ou indígenas e 60% das vagas serão destinadas a estudantes de escolas públicas. Para poderem concorrer, as inscritas devem comprovar que estão regularmente matriculadas em uma instituição de ensino básico.

As inscrições vão até o dia 16 de junho e as atividades irão transcorrer em três semanas, com duração de 3 a 4 horas por dia. Mais informações estão disponíveis no site do projeto.