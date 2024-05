Expectativa é avaliar danos no aeroporto Salgado Filho a partir da sexta-feira, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira, 21, que espera ser possível iniciar a avaliação dos danos sofridos pelo aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a partir da próxima sexta-feira, 24. "Estamos torcendo para que a pista tenha secado integralmente até o final da semana para que possamos ter um diagnóstico mais claro sobre a situação do Salgado Filho", disse em entrevista à Globonews. "Torcemos para que a pista não tenha sido afetada, mas se foi, vamos precisar fazer uma recuperação", afirmou Costa Filho, ao destacar que o aeroporto ficou inundado por 12 dias.

Os recursos para a recuperação, segundo o ministro, serão de responsabilidade da Fraport, concessionária que administra o aeroporto.

O ministro voltou a afirmar que não há um prazo estimado para a retomada das atividades no aeroporto.

Na semana passada, chegou a circular a informação de que isso poderia ocorrer em setembro. "A realidade é que nesse momento o aeroporto está fechado por tempo indeterminado porque não temos uma leitura clara para saber o diagnóstico", disse.

Sobre a realidade de dentro do terminal, Costa Filho destacou que será necessário um diagnóstico detalhado sobre impactos na parte elétrica, já que lojas e elevadores foram inundados.