A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta terça-feira, 21, que a pasta irá destinar mais R$ 202,2 milhões ao Rio Grande do Sul. Segundo a ministra disse em entrevista coletiva no Estado, do valor, R$ 135,9 milhões serão para "reconstrução e fortalecimento" do Sistema Único de Saúde (SUS) para beneficiar 33 municípios locais.

Outros R$ 66,3 milhões serão voltados para ações emergenciais. Desse recurso, Nísia afirmou que R$ 56,6 milhões irão ao Estado em parcela única para o "enfrentamento das síndromes respiratórias agudas graves".

Além disso, cerca de R$ 9,8 milhões serão alocados à Farmácia Básica, na atenção primária à saúde.

As portarias que formalizam os repasses serão publicadas nesta quarta-feira, 22.

Ao todo, já foram destinados mais de R$ 1,7 bilhão em recursos emergenciais pelo ministério.