Vídeo: Jacaré invade prédio e assusta moradores na Cidade de Deus

Nesta segunda-feira (20), um jacaré causou alvoroço após invadir um prédio na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Moradores usaram varas e cordas para espantar o animal, que estava escondido no térreo. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o réptil aparentava estar assustado e chegou a ser atacado por dois cães. Segundo testemunhas, ele teria vindo do valão próximo ao prédio e não foi maltratado por ninguém. Por fim, o jacaré foi capturado com uma corda por um morador da região e devolvido ao seu habitat natural.

VEJA: Um Jacaré apareceu agora há pouco na casa de moradores da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.



Mais vídeos: https://t.co/JAhIm11W09 pic.twitter.com/B7kCqZgICa — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) May 21, 2024