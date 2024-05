Câmara de SP aprova projeto que dá nome de Rita Lee a praça no Parque Ibirapuera

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em definitivo o projeto de lei que dá o nome de Rita Lee a uma praça no interior do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade. A cantora, que morreu em 9 de maio do ano passado, tinha forte ligação com o Ibirapuera e foi velada no local.

"Estava como prefeito em exercício neste dia e decretamos luto oficial de três dias. Mas sempre achei que ela merecia muito mais. Agora, o nome de Rita Lee está eternizado no Parque Ibirapuera", declarou o vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara.

A proposta inicial, assinada pela vereadora Luna Zaratini (PT), era de alterar o nome do parque. O texto final, porém, definiu que a Praça da Paz, um dos pontos centrais da área verde, receberá o nome de Rita Lee. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).