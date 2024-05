Região Sul tem novo alerta para tempestades e vendavais nesta sexta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de chuvas fortes, tempestades e vendavais no Sul do País para esta sexta-feira, 24. Ao todo, o instituto emitiu quatro alertas para a região, classificados como de "perigo" ou de "perigo potencial".

De acordo com o Inmet, uma área que abrange a metade norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo Estado de Santa Catarina e boa parte do sudoeste do Paraná apresenta risco de tempestades e chuvas que podem chegar a 60 milímetros em uma única hora, com acumulado alcançando os 100 mm ao longo do dia. Há também possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido até às 10h da manhã desta sexta-feira.

O instituto também emitiu alerta de perigo para ventos costeiros, válido para todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. O comunicado cita possibilidade "intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla". O alerta é válido para toda a sexta-feira.

Ainda de acordo com o Inmet, há "perigo potencial" de chuvas e ventos intensos na metade sul do Rio Grande do Sul, com acumulado de 50 mm ao longo do dia, e de vendavais na região oeste do Estado.

Na quinta-feira, a Defesa Civil gaúcha emitiu uma série de alertas em diferentes regiões apontando para o risco de chuva forte e inundações. No início da madrugada, o órgão disparou alerta de evacuação para um bairro de Cruzeiro do Sul - município fortemente castigado pelas enchentes, no Vale de Taquari - por risco iminente de deslizamentos.

As chuvas fortes que assolam o Rio Grande do Sul desde o início do mês provocaram estragos em 469 dos 497 municípios. Até essa quinta-feira, 163 mortes já haviam sido confirmadas por causa dos temporais. O nível dos rios voltou a subir em algumas partes do Estado. Em Porto Alegre, bairros que não haviam sido inundados registraram alagamentos na quinta-feira.