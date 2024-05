Caixa destinará R$ 30 mi para recuperação de casas atingidas por enchentes no RS

A Caixa Econômica Federal destinará R$ 30 milhões do Fundo Socioambiental (FSA Caixa) para a recuperação de casas e pequenos empreendimentos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os projetos poderão ser inscritos por entidades sem fins lucrativos até 17 de junho.

Será formado um banco de propostas, e estarão aptos a receber recursos projetos com valores entre R$ 500.000 e R$ 3 milhões.

"Diante da situação de calamidade pública gerada pelas enchentes na região Sul, a Caixa utiliza seu Fundo Socioambiental como mais uma frente de ação solidária do banco para diminuir o sofrimento do povo gaúcho", diz em nota o vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital, Paulo Rodrigo.

Os projetos voltados a melhorias habitacionais devem dar suporte à recuperação de moradias em situação de calamidade pública, com prioridade para a população de baixa renda. A recuperação pode ser via compra de materiais e obras civis.

Nos projetos para micro empreendimentos, é possível propor a compra de equipamentos, itens imobiliários e pequenas obras civis.

O terceiro eixo é o de soluções pós-crise, o que inclui melhoria de pequenas infraestruturas básicas, relativas ao bem-estar e à subsistência das comunidades.