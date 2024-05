EPE vai lançar edital de concurso publico em junho para cerca de 90 vagas

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) anunciou que vai lançar em junho o edital do seu 9º concurso público. O objetivo é preencher aproximadamente 90 vagas efetivas para os cargos de Advogado, Analista de Gestão Corporativa e Analista de Pesquisa Energética, distribuídos em 24 áreas de atuação.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Recife (PE) e Florianópolis (SC). Os candidatos aprovados para os cargos de nível superior receberão um salário básico de R$13.819,45, além de benefícios e vantagens vigentes na data de admissão.

Desta vez, serão exigidos conhecimento em big data e ciência de dados como as empregadas na plataforma inova-e, e os avanços da inteligência artificial, para entregar uma nova camada de eficiência para processos no campo da energia e no ganho de valor na entrega dos produtos e publicações da autarquia.

"Além disso, pela primeira vez, o perfil de candidatos para a área de gás e biocombustíveis será separado, tornando o processo seletivo mais específico e direcionado", explicou a EPE em nota, ressaltando que haverá ampliação do quadro da área de Gestão Corporativa.