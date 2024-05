Ary Fontoura fala sobre trajetória artística e sucesso nas redes: 'Forma honesta de me aproximar'

Ary Fontoura participou do 'Conversa com Bial' em programa transmitido na sexta-feira, 24. Na entrevista, ele relembrou a sua trajetória artística e falou sobre o sucesso nas redes sociais. O ator, de 91 anos, ultrapassou a marca de 5,7 milhões de seguidores no Instagram.

Perguntado sobre como ele "encantou" tantos internautas, Fontoura brincou sobre o assunto. "Se encantou tanto, é porque o Ary é encantador", disse. "A página me dá muitas alegrias, porque eu tenho a possibilidade de me comunicar com as pessoas. Tenho recebido mensagens de pessoas (...) falando de sua solidão, suas tristezas, suas alegrias".

"Esta foi uma forma muito mais honesta de me aproximar das pessoas e mostrar verdadeiramente como eu sou", lembrou.

Segundo o ator, ele tem um profissional que o auxilia, Rodrigo, que também cuida da parte empresarial de sua carreira. "Ele quem me deu a ideia. (...) Nós fazemos a edição dentro do próprio celular, e a nossa equipe somos eu e ele. Às vezes eu estou dormindo, alguém bate na porta [e fala]: 'Eu tive ideia de um conteúdo!'", brincou.

Para Fontoura, a rotina segue um trabalho constante, como ator ou influenciador. "Eu tenho 76 anos de profissão e nesses 76, vivo procurando emprego", completou.